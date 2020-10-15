Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...

Так малоэтажное домостроение - это и есть в мегаполисах. В центре города деяток другой небоскребов, а все остальное одно-двухэтажные частные дома и двух-трехэтажные, максимум четырехэтажные таунхаусы и кондо. Посмотрите на панораму LA - одно больщшое село.
Это последняя миля только, магистраль тоже оптоволокно, как и везде. Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно. Кому нужно больше - кидают оптоволокно прям до дома, только накладно выходит. Кабель кидают по воздуху, в Америке до сих пор деревянные столбы с кабелями электросетей и связи повсюду используются. Вот где архаика!