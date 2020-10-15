Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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_hunter написав:Еще один "другого жилья, кроме мегаполисов не существует"... Читаем "одноэтажная Америка" для общего понимания ситуации:
Малоэтажное домостроение (92 % всех домов), является основным видом домостроения США
Так малоэтажное домостроение - это и есть в мегаполисах. В центре города деяток другой небоскребов, а все остальное одно-двухэтажные частные дома и двух-трехэтажные, максимум четырехэтажные таунхаусы и кондо. Посмотрите на панораму LA - одно больщшое село.
_hunter написав:и фиксированным интернетом они, конечно охвачены, но это по нашим меркам архаика: ADSL/коаксиал.
Это последняя миля только, магистраль тоже оптоволокно, как и везде. Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно. Кому нужно больше - кидают оптоволокно прям до дома, только накладно выходит. Кабель кидают по воздуху, в Америке до сих пор деревянные столбы с кабелями электросетей и связи повсюду используются. Вот где архаика!
tar-ru написав:Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно.
Это шутка?
tar-ru написав:Кабель кидают по воздуху, в Америке до сих пор деревянные столбы с кабелями электросетей и связи повсюду используются. Вот где архаика!
Не архаика, а стоимость... проводка подземного кабель канала на порядок выше чем кинуть по воздуху. К примеру в Украине (смотря от региона) в среднем прокладка подземного канала а в нем оптики стоит около 250+ грн/метр. Расстояние между электрическими опорами 50 метров. То есть подземная коммуникация на 50 м * 250 гр = 12500 грн. Установка двух столбов где то в 4000*2= 8000 грн.4500 грн разница на одном пролете очевидна. В Америки скорее всего бухгалтерия такая же но в долларах только)). Вот и вся причина а не в архаичности.