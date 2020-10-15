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Глобальний інтернет Маска: перші
результати швидкості та...

Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:30

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  _hunter написав:Еще один "другого жилья, кроме мегаполисов не существует"... Читаем "одноэтажная Америка" для общего понимания ситуации:

Малоэтажное домостроение (92 % всех домов), является основным видом домостроения США

Так малоэтажное домостроение - это и есть в мегаполисах. В центре города деяток другой небоскребов, а все остальное одно-двухэтажные частные дома и двух-трехэтажные, максимум четырехэтажные таунхаусы и кондо. Посмотрите на панораму LA - одно больщшое село.

  _hunter написав:и фиксированным интернетом они, конечно охвачены, но это по нашим меркам архаика: ADSL/коаксиал.

Это последняя миля только, магистраль тоже оптоволокно, как и везде. Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно. Кому нужно больше - кидают оптоволокно прям до дома, только накладно выходит. Кабель кидают по воздуху, в Америке до сих пор деревянные столбы с кабелями электросетей и связи повсюду используются. Вот где архаика!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:36

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  Джон написав:и если там 99 уе в месяц не копейки но терпимо то у нас в большинстве случаев у абонента такая сумма вызывает спазмы сфинктеров

Никто и не говорит что эта штука для пролетариев.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:36

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  tar-ru написав:Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно.
Это шутка?
  tar-ru написав:Кабель кидают по воздуху, в Америке до сих пор деревянные столбы с кабелями электросетей и связи повсюду используются. Вот где архаика!

Не архаика, а стоимость... проводка подземного кабель канала на порядок выше чем кинуть по воздуху. К примеру в Украине (смотря от региона) в среднем прокладка подземного канала а в нем оптики стоит около 250+ грн/метр. Расстояние между электрическими опорами 50 метров. То есть подземная коммуникация на 50 м * 250 гр = 12500 грн. Установка двух столбов где то в 4000*2= 8000 грн.4500 грн разница на одном пролете очевидна. В Америки скорее всего бухгалтерия такая же но в долларах только)). Вот и вся причина а не в архаичности.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:21

  Джон написав:
  tar-ru написав:Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно.
Это шутка?

На полном серьёзе. А что, мало?
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:08

  tar-ru написав:
  Джон написав:
  tar-ru написав:Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно.
Это шутка?

На полном серьёзе. А что, мало?

Вполне достаточно. Одна беда -- "нигде" (ок, "почти нигде") таких скоростей нет.
Вот цены/скорости КомКаста -- крупнейший провайдер, если что:
https://www.cabletv.com/xfinity/internet
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:11

  Джон написав:Вполне достаточно. Одна беда -- "нигде" (ок, "почти нигде") таких скоростей нет.
Вот цены/скорости КомКаста -- крупнейший провайдер, если что:
https://www.cabletv.com/xfinity/internet

Гигабитные скорости начали предлагать только последние год-два. По всей видимсти это связано с более широким распространеием 4k UHD контента. Сейчас вижу все больше и больше рекламы домашнего гигабитного интернета.
Но речь не об этом, а о том, что человек писал, что DSL и коаксиал (он же ТВ кабель) - архаика. Пусть, на сегодняшний день, DSL и не может похвастаться гигабитыми скоростями (пока), DOCSIS 3.1 (до 10 гигабит) уже стукнуло 7 лет. Так что вполне себе существуют и развиваются стандарты.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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