Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...

Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:58

tar-ru написав: На полном серьёзе. А что, мало? На полном серьёзе. А что, мало?

tar-ru написав: DOCSIS 3.1 (до 10 гигабит) уже стукнуло 7 лет. DOCSIS 3.1 (до 10 гигабит) уже стукнуло 7 лет.

tar-ru написав: По всей видимсти это связано с более широким распространеием 4k UHD контента. По всей видимсти это связано с более широким распространеием 4k UHD контента.

Как сказать) просто 90% роутеров и домашних сетей больше 100 Мб не поддерживают..Есть конечно роутеры на 1Гб но они во первых весьма дороги и кроме того надо менять локальную сеть, кабель + не факт что в ПК гигабитный вход, да и Wi-Fi модули у смартов/ноутов далеко не все Wi-Fi 1Гб поддерживают. 4К видео хватает 20 Мб/сек в сети скорости.. 100Мб сеть покрывает ВСЕ потребности домашнего пользователя причем с запасом.на много лет вперед.Вот и не понимаю зачем 1,5Гиг.. На него и роутеров практически нет..ни смарты ни сетевухи его не поддержат.. Это как предложение по перевозке мешка картошки в фуре дальнобоя - а вам что места там мало?)))Вы не путайте одно с другим в большинстве домов используют FTTB.. к дому идет оптика а по дому после медиаковертора уже медная разводка. Если на входе оптика 10Гиг на волокно(а оно там не одно ,суммарно скорост там в Терабитах измеряют) то на абонентов кидают в зависимости от тарифа 50/100 или 250Мб..Но в оптике есть "запас" скорости потому вы свои 100Мб иметь будете.. Если провайдер нормальный.. А в DOCSIS все висит на одном кабеле и чем больше юзеров в сети тем больше скорость падает..Ну и с количеством устройств в сети. Раньше что было дома - ПК ноут. Теперь куча смартов + СмартТВ как минимум.. вот рост потребности а она тянет за собой предложение.