RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глобальний інтернет Маска: перші
результати швидкості та...

Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:30

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  _hunter написав:Еще один "другого жилья, кроме мегаполисов не существует"... Читаем "одноэтажная Америка" для общего понимания ситуации:

Малоэтажное домостроение (92 % всех домов), является основным видом домостроения США

Так малоэтажное домостроение - это и есть в мегаполисах. В центре города деяток другой небоскребов, а все остальное одно-двухэтажные частные дома и двух-трехэтажные, максимум четырехэтажные таунхаусы и кондо. Посмотрите на панораму LA - одно больщшое село.

  _hunter написав:и фиксированным интернетом они, конечно охвачены, но это по нашим меркам архаика: ADSL/коаксиал.

Это последняя миля только, магистраль тоже оптоволокно, как и везде. Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно. Кому нужно больше - кидают оптоволокно прям до дома, только накладно выходит. Кабель кидают по воздуху, в Америке до сих пор деревянные столбы с кабелями электросетей и связи повсюду используются. Вот где архаика!
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:36

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  Джон написав:и если там 99 уе в месяц не копейки но терпимо то у нас в большинстве случаев у абонента такая сумма вызывает спазмы сфинктеров

Никто и не говорит что эта штука для пролетариев.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 06.08.19
Подякував: 492 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:36

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  tar-ru написав:Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно.
Это шутка?
  tar-ru написав:Кабель кидают по воздуху, в Америке до сих пор деревянные столбы с кабелями электросетей и связи повсюду используются. Вот где архаика!

Не архаика, а стоимость... проводка подземного кабель канала на порядок выше чем кинуть по воздуху. К примеру в Украине (смотря от региона) в среднем прокладка подземного канала а в нем оптики стоит около 250+ грн/метр. Расстояние между электрическими опорами 50 метров. То есть подземная коммуникация на 50 м * 250 гр = 12500 грн. Установка двух столбов где то в 4000*2= 8000 грн.4500 грн разница на одном пролете очевидна. В Америки скорее всего бухгалтерия такая же но в долларах только)). Вот и вся причина а не в архаичности.
Джон
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:21

  Джон написав:
  tar-ru написав:Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно.
Это шутка?

На полном серьёзе. А что, мало?
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:08

  tar-ru написав:
  Джон написав:
  tar-ru написав:Скорости до 1,5 гигабита, для домашнего интернета вполне достаточно.
Это шутка?

На полном серьёзе. А что, мало?

Вполне достаточно. Одна беда -- "нигде" (ок, "почти нигде") таких скоростей нет.
Вот цены/скорости КомКаста -- крупнейший провайдер, если что:
https://www.cabletv.com/xfinity/internet
_hunter
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:11

  Джон написав:Вполне достаточно. Одна беда -- "нигде" (ок, "почти нигде") таких скоростей нет.
Вот цены/скорости КомКаста -- крупнейший провайдер, если что:
https://www.cabletv.com/xfinity/internet

Гигабитные скорости начали предлагать только последние год-два. По всей видимсти это связано с более широким распространеием 4k UHD контента. Сейчас вижу все больше и больше рекламы домашнего гигабитного интернета.
Но речь не об этом, а о том, что человек писал, что DSL и коаксиал (он же ТВ кабель) - архаика. Пусть, на сегодняшний день, DSL и не может похвастаться гигабитыми скоростями (пока), DOCSIS 3.1 (до 10 гигабит) уже стукнуло 7 лет. Так что вполне себе существуют и развиваются стандарты.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:58

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  tar-ru написав:На полном серьёзе. А что, мало?
Как сказать) просто 90% роутеров и домашних сетей больше 100 Мб не поддерживают..Есть конечно роутеры на 1Гб но они во первых весьма дороги и кроме того надо менять локальную сеть, кабель + не факт что в ПК гигабитный вход, да и Wi-Fi модули у смартов/ноутов далеко не все Wi-Fi 1Гб поддерживают. 4К видео хватает 20 Мб/сек в сети скорости.. 100Мб сеть покрывает ВСЕ потребности домашнего пользователя причем с запасом.на много лет вперед.
Вот и не понимаю зачем 1,5Гиг.. На него и роутеров практически нет..ни смарты ни сетевухи его не поддержат.. Это как предложение по перевозке мешка картошки в фуре дальнобоя - а вам что места там мало?)))
  tar-ru написав:DOCSIS 3.1 (до 10 гигабит) уже стукнуло 7 лет.

Вы не путайте одно с другим в большинстве домов используют FTTB.. к дому идет оптика а по дому после медиаковертора уже медная разводка. Если на входе оптика 10Гиг на волокно(а оно там не одно ,суммарно скорост там в Терабитах измеряют) то на абонентов кидают в зависимости от тарифа 50/100 или 250Мб..Но в оптике есть "запас" скорости потому вы свои 100Мб иметь будете.. Если провайдер нормальный.. А в DOCSIS все висит на одном кабеле и чем больше юзеров в сети тем больше скорость падает..
  tar-ru написав:По всей видимсти это связано с более широким распространеием 4k UHD контента.
Ну и с количеством устройств в сети. Раньше что было дома - ПК ноут. Теперь куча смартов + СмартТВ как минимум.. вот рост потребности а она тянет за собой предложение.
Джон
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:34

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  Джон написав:Вот и не понимаю зачем 1,5Гиг..

Я говорю о том, что предлагают на рынке, а если предлагают, значит есть спрос, а значит и находятся люди, которые понимают зачем.
  Джон написав:Вы не путайте одно с другим

Почему Вы решили, что я что-то путаю?
  Джон написав:А в DOCSIS все висит на одном кабеле

На одном кабеле на дом, квартал, или на весь город? Расскажите нам, как специалист, до кудава идет оптоволокно в DOCSIS, и откудава дальше кабель?
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:46

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  tar-ru написав:Я говорю о том, что предлагают на рынке,
Давайте технические вопросы и рынок в кучу не валить).

  tar-ru написав:Расскажите нам, как специалист, до кудава идет оптоволокно в DOCSIS, и откудава дальше кабель?
Сначала вы расскажите как уже
  tar-ru написав:DOCSIS 3.1 (до 10 гигабит) уже стукнуло 7 лет.
)) если его всего как пару лет ввели в эксплуатацию? А то с чем путаете DOCSIS 3.0 )) а не DOCSIS 3.1 там нет никаких 10 Гиг..))
Почему DOCSIS хуже оптики? А потому, что полоса делится между всеми абонентами. Хотя конечно лично мне эта технология нравится.. если у вас частный дом а не общага).
PS В любом случает если тракторист порвет кабель то технология значение не имеет. А спутниковый интернет будет даже при локдауне и зомби апокалипсисе). Даже если в стране навернется мобильная сеть оператора то спутниковый интернет не пропадет.. ну разве что счет обнулится со временем).
Джон
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:37

  Джон написав:
  tar-ru написав:Я говорю о том, что предлагают на рынке,
Давайте технические вопросы и рынок в кучу не валить).

  tar-ru написав:Расскажите нам, как специалист, до кудава идет оптоволокно в DOCSIS, и откудава дальше кабель?
Сначала вы расскажите как уже
  tar-ru написав:DOCSIS 3.1 (до 10 гигабит) уже стукнуло 7 лет.
)) если его всего как пару лет ввели в эксплуатацию? А то с чем путаете DOCSIS 3.0 )) а не DOCSIS 3.1 там нет никаких 10 Гиг..))
Почему DOCSIS хуже оптики? А потому, что полоса делится между всеми абонентами. Хотя конечно лично мне эта технология нравится.. если у вас частный дом а не общага).
PS В любом случает если тракторист порвет кабель то технология значение не имеет. А спутниковый интернет будет даже при локдауне и зомби апокалипсисе). Даже если в стране навернется мобильная сеть оператора то спутниковый интернет не пропадет.. ну разве что счет обнулится со временем).

Вы хоть Википедию почитайте прежде чем писать такое. Разберитесь с терминами FTTP/FTTB/FTTC/FTTN и где заканчивается оптоволокно и начинается другая среда.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин
R2 » Чет 15 жов, 2020 21:06
3 208
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 23:30
us_capri_123
The Boring Company Ілона Маска зможе перевозити тільки...
R2 » Пон 19 жов, 2020 23:25
2 185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 08:41
ALexxxS
Білорусь отримала перші пів мільярда доларів російського...
R2 » П'ят 16 жов, 2020 20:07
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 11:21
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.