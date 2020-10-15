5+ лет проработал в установке абонентского оборудования как и протяжке оптики с пайкой оптических муфт . ВиКи себе оставьте. Мне она не нужна. Мне техзаданий от заказчика и инструкций хватало).
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:25
Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та
5+ лет проработал в установке абонентского оборудования как и протяжке оптики с пайкой оптических муфт . ВиКи себе оставьте. Мне она не нужна. Мне техзаданий от заказчика и инструкций хватало).
Додано: Суб 07 лис, 2020 00:36
Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та
** говорят на сисадминском **
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 07 лис, 2020 00:53
Ого! Странно только, что такого "специалиста" раньше оттуда не уволили. Мало того, что не блещет знанием дела, так и изучить вопрос не желает. Удачи!
Выдержка - обратная сторона стремительности
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