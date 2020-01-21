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1300 км або 4 години польоту - в Нідерландах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Голландська компанія PAL-V оголосила, що її літаючий автомобіль Liberty отримав дозвіл на пересування по дорогах загального користування від Управління транспортних засобів Нідерландів.
Дивися повний текст 1300 км або 4 години польоту - в Нідерландах зареєстрували перший автомобіль, що літає (відео)
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:24
На видео не показано самое интересное -- полёт...
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letaeved
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