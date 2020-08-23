Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів.
Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:14
Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський
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Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
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