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Місії МВФ в Україні не буде
через рішення КСУ - Зеленський

Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:14

Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів.

Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:14

Что? Удавка теперь слезет с нашей шеи?
Как такое может быть?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:29

Підтримую президента, але щоб такого не траплялось, треба діяти рішуче, і щоб Штепи різного роду не вибирались, то треба їх вчасно закривати.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:32

Удавка не просто стала мешать найвэлычнишому, а уже прилично сдавила сонную артерию и мешает дышать.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56

Какие молодцы, все просрали
МВФ не хочет дальше с нами общаться...
Надо назначить виновного, о нашли будет КС
Все вопрос решен, лохи будут счастливы
Бубочка не виноват. он сейчас все разрулит
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:56

Re: Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленськ

"Плохому танцору..."
Так, вроде миссия вот-вот, буквально на следующей неделе, должна была приехать(((
Слишком большая и тяжелая корона, похоже, уже сползла королю на горло и начинает душить...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:01

  mulder_vik написав:Какие молодцы, все просрали
МВФ не хочет дальше с нами общаться...
Надо назначить виновного, о нашли будет КС
Все вопрос решен, лохи будут счастливы
Бубочка не виноват. он сейчас все разрулит

Вызывайте Гэть-мэна с томосом.
Он перекрестится - и байден даст миллиард в долг (если выиграет)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:04

Re: Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленськ

  Вкладчик1234 написав:Вызывайте Гэть-мэна с томосом.
Он перекрестится - и байден даст миллиард в долг (если выиграет)

Ну, раз всі так просять...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:10

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Вызывайте Гэть-мэна с томосом.
Он перекрестится - и байден даст миллиард в долг (если выиграет)

Ну, раз всі так просять...

Это был сарказм :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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