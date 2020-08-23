Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів.
Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:14
Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:29
Підтримую президента, але щоб такого не траплялось, треба діяти рішуче, і щоб Штепи різного роду не вибирались, то треба їх вчасно закривати.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:32
Удавка не просто стала мешать найвэлычнишому, а уже прилично сдавила сонную артерию и мешает дышать.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56
Какие молодцы, все просрали
МВФ не хочет дальше с нами общаться...
Надо назначить виновного, о нашли будет КС
Все вопрос решен, лохи будут счастливы
Бубочка не виноват. он сейчас все разрулит
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:56
Re: Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленськ
"Плохому танцору..."
Так, вроде миссия вот-вот, буквально на следующей неделе, должна была приехать(((
Слишком большая и тяжелая корона, похоже, уже сползла королю на горло и начинает душить...
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:01
Вызывайте Гэть-мэна с томосом.
Он перекрестится - и байден даст миллиард в долг (если выиграет)
За Виталия Наливкина!
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:04
Re: Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленськ
Ну, раз всі так просять...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:10
Это был сарказм
За Виталия Наливкина!
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