Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів.
Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:14
Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:29
Підтримую президента, але щоб такого не траплялось, треба діяти рішуче, і щоб Штепи різного роду не вибирались, то треба їх вчасно закривати.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56
Какие молодцы, все просрали
МВФ не хочет дальше с нами общаться...
Надо назначить виновного, о нашли будет КС
Все вопрос решен, лохи будут счастливы
Бубочка не виноват. он сейчас все разрулит
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:56
Re: Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленськ
"Плохому танцору..."
Так, вроде миссия вот-вот, буквально на следующей неделе, должна была приехать(((
Слишком большая и тяжелая корона, похоже, уже сползла королю на горло и начинает душить...
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:44
Ничего. На нарах отполируют до блеска.
Этот точно будет сидеть.
Заслужил по полной.
Зе-Чмо
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:32
"никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии вы можете не ожидать." и вместо того чтобы поправить законы регламентирующие деятельность антикорупционных органов в соответствии с конституцией, мы вытрем ноги об основной закон государства и заодно об КС? Как это мило.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:36
Долгих лет Вам модератор "Ірина_"!)) В следующий раз, если у Вас будет возможность голосовать, думайТЕ головой. В принципе, можно начинать уже сейчас!)))
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