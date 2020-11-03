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Місії МВФ в Україні не буде
через рішення КСУ - Зеленський

Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:14

Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів.

Дивися повний текст Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:29

Підтримую президента, але щоб такого не траплялось, треба діяти рішуче, і щоб Штепи різного роду не вибирались, то треба їх вчасно закривати.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56

Какие молодцы, все просрали
МВФ не хочет дальше с нами общаться...
Надо назначить виновного, о нашли будет КС
Все вопрос решен, лохи будут счастливы
Бубочка не виноват. он сейчас все разрулит
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:56

Re: Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленськ

"Плохому танцору..."
Так, вроде миссия вот-вот, буквально на следующей неделе, должна была приехать(((
Слишком большая и тяжелая корона, похоже, уже сползла королю на горло и начинает душить...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:34

Как сказал Пятый о Шестом: он начал бронзоветь.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:44

  Деньги написав:Как сказал Пятый о Шестом: он начал бронзоветь.

Ничего. На нарах отполируют до блеска.
Этот точно будет сидеть.
Заслужил по полной.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:32

"никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии вы можете не ожидать." и вместо того чтобы поправить законы регламентирующие деятельность антикорупционных органов в соответствии с конституцией, мы вытрем ноги об основной закон государства и заодно об КС? Как это мило.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:03

Не думаю,что МВФ не приедет из-за этого,но Зеленскому идеально так объяснить.Они бы и так не приехали.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:05

Решение КСУ-результат системного подкупа судей,в том числе командой Зеленского.Пожинают свои же плоды.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:50

  p_a_l написав:
  Деньги написав:Как сказал Пятый о Шестом: он начал бронзоветь.

Ничего. На нарах отполируют до блеска.
Этот точно будет сидеть.
Заслужил по полной.

я буду смеяться если на этой волне к власти вернется пеця и посадит зе )).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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