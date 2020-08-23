RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зростають борги із
зарплат: у «Слузі народу»...

В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:20

В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу»...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні борги із зарплат зростають в усіх сферах економіки, головною причиною цього явища є коронакриза.

Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу» назвали причину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91007
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:20

Если не "папередники", то война, если не война, то коронавирус, единственное в чем преуспели власти всех времен это в объяснении :)
Igorten
 
Повідомлень: 4140
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:25

заборгованість із зарплат в Україні зросла на 24% до 200 млн доларів.
Відколи у нас в Україні зарплати платяться в доларах?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2294
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський
R2 » Вів 03 лис, 2020 10:14
1 23
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 10:14
p_a_l
Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать...
R2 » Нед 23 сер, 2020 11:39
4 504
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 19:26
bochto27
В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на...
R2 » Нед 01 лис, 2020 05:26
3 178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 17:10
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.