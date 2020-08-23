В Україні борги із зарплат зростають в усіх сферах економіки, головною причиною цього явища є коронакриза.
Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу» назвали причину.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:20
В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу»...
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Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу» назвали причину.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:20
Если не "папередники", то война, если не война, то коронавирус, единственное в чем преуспели власти всех времен это в объяснении :)
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:25
заборгованість із зарплат в Україні зросла на 24% до 200 млн доларів.
Відколи у нас в Україні зарплати платяться в доларах?
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