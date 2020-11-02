Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції.
Дивися повний текст Газ в Україні рахуватимуть по-новому.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13
Газ в Україні рахуватимуть по-новому
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Дивися повний текст Газ в Україні рахуватимуть по-новому.
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