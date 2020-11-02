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Газ в Україні
рахуватимуть по-новому

Газ в Україні рахуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13

Газ в Україні рахуватимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13

у***
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:16

а пользователям у которых счетчики считают в кубах предлагается "поверить джентльменам наслово" когда они получат платежки с непонятными для них единицами?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:19

Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції.

Забыли дописать: "та протидії рос. агресії" :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:21

  RomanTik написав:а пользователям у которых счетчики считают в кубах предлагается "поверить джентльменам наслово" когда они получат платежки с непонятными для них единицами?

А что меняется? -- сейчас все верят, что в трубах "чистый газ, без примесей" -- и особо не бухтят...
_hunter
 
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