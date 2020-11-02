Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції.
Дивися повний текст Газ в Україні рахуватимуть по-новому.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13
Газ в Україні рахуватимуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ в Україні рахуватимуть по-новому.
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:16
а пользователям у которых счетчики считают в кубах предлагается "поверить джентльменам наслово" когда они получат платежки с непонятными для них единицами?
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:19
Забыли дописать: "та протидії рос. агресії"
За Виталия Наливкина!
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:21
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:12
_hunter, чем больше непонятной лабуды наверчено - тем сложнее понять что тебя дурят и где именно дурят. Это как с разделением платежек на доставку - вроде как цена на газ поднялась, но из-за того что за доставку теперь платишь круглый год, то точную сумму на которую она поднялась - уже не сосчитаешь.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:17
Так нет тут никакой "непонятной лабуды": просто перемножают две цифры из платежки -- чтобы перэсичному было понятнее чем в этом месяце дешевле топить/чайник греть. Придется, правда, на комбинированную плиту раскошелиться -- если серьезно с этим заморочиться желание появится...
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:25
Re: Газ в Україні рахуватимуть по-новому
І відповідно впровадження такого кроку передбачає перегляд формули розрахунку тарифу для всіх суб'єктів господарювання у сторону деякого підвищення .
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:38
Не пытайтесь переубедить тролля от власти - у него тут такая работа обелять ее рассказывая что это глупые украинцы в очередной раз не поняли заботы партии и правительства.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04
Re: Газ в Україні рахуватимуть по-новому
Ну пользователи, у которых счетчики считают в кубах сейчас и так верят наслово
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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