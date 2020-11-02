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Газ в Україні
рахуватимуть по-новому

Газ в Україні рахуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13

Газ в Україні рахуватимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13

у***
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:16

а пользователям у которых счетчики считают в кубах предлагается "поверить джентльменам наслово" когда они получат платежки с непонятными для них единицами?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:19

Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції.

Забыли дописать: "та протидії рос. агресії" :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:21

  RomanTik написав:а пользователям у которых счетчики считают в кубах предлагается "поверить джентльменам наслово" когда они получат платежки с непонятными для них единицами?

А что меняется? -- сейчас все верят, что в трубах "чистый газ, без примесей" -- и особо не бухтят...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:12

_hunter, чем больше непонятной лабуды наверчено - тем сложнее понять что тебя дурят и где именно дурят. Это как с разделением платежек на доставку - вроде как цена на газ поднялась, но из-за того что за доставку теперь платишь круглый год, то точную сумму на которую она поднялась - уже не сосчитаешь.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:17

  RomanTik написав:_hunter, чем больше непонятной лабуды наверчено - тем сложнее понять что тебя дурят и где именно дурят. Это как с разделением платежек на доставку - вроде как цена на газ поднялась, но из-за того что за доставку теперь платишь круглый год, то точную сумму на которую она поднялась - уже не сосчитаешь.

Так нет тут никакой "непонятной лабуды": просто перемножают две цифры из платежки -- чтобы перэсичному было понятнее чем в этом месяце дешевле топить/чайник греть. Придется, правда, на комбинированную плиту раскошелиться -- если серьезно с этим заморочиться желание появится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:25

Re: Газ в Україні рахуватимуть по-новому

В Укртрансгазі зазначили, що перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі стане кроком на шляху до євроінтеграції.


І відповідно впровадження такого кроку передбачає перегляд формули розрахунку тарифу для всіх суб'єктів господарювання у сторону деякого підвищення .
:twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:38

  RomanTik написав:_hunter, чем больше непонятной лабуды наверчено - тем сложнее понять что тебя дурят и где именно дурят. Это как с разделением платежек на доставку - вроде как цена на газ поднялась, но из-за того что за доставку теперь платишь круглый год, то точную сумму на которую она поднялась - уже не сосчитаешь.


Не пытайтесь переубедить тролля от власти - у него тут такая работа обелять ее рассказывая что это глупые украинцы в очередной раз не поняли заботы партии и правительства.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04

Re: Газ в Україні рахуватимуть по-новому

  RomanTik написав:а пользователям у которых счетчики считают в кубах предлагается "поверить джентльменам наслово"


Ну пользователи, у которых счетчики считают в кубах сейчас и так верят наслово :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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