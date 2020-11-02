Газ в Україні рахуватимуть по-новому

shapo написав:RomanTik написав:_hunter, чем больше непонятной лабуды наверчено - тем сложнее понять что тебя дурят и где именно дурят. Это как с разделением платежек на доставку - вроде как цена на газ поднялась, но из-за того что за доставку теперь платишь круглый год, то точную сумму на которую она поднялась - уже не сосчитаешь.
Не пытайтесь переубедить тролля от власти - у него тут такая работа обелять ее рассказывая что это глупые украинцы в очередной раз не поняли заботы партии и правительства.
Повторюсь: раньше "мухлевали" с подмесом воздуха теперь будут "мухлевать" с ним же -- рисуя завышенную калорийность. В чем зрада-то?
Или для пэрэсичного любые арифметические действия -- заведомо непонятное колдунство -- и 146% нагибалово? И перемножить свое потребление на калорийность из платежки -- что-то типа 13-го подвига?..