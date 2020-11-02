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Газ в Україні
рахуватимуть по-новому

Газ в Україні рахуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:17

  shapo написав:
  RomanTik написав:_hunter, чем больше непонятной лабуды наверчено - тем сложнее понять что тебя дурят и где именно дурят. Это как с разделением платежек на доставку - вроде как цена на газ поднялась, но из-за того что за доставку теперь платишь круглый год, то точную сумму на которую она поднялась - уже не сосчитаешь.


Не пытайтесь переубедить тролля от власти - у него тут такая работа обелять ее рассказывая что это глупые украинцы в очередной раз не поняли заботы партии и правительства.

Повторюсь: раньше "мухлевали" с подмесом воздуха теперь будут "мухлевать" с ним же -- рисуя завышенную калорийность. В чем зрада-то?
Или для пэрэсичного любые арифметические действия -- заведомо непонятное колдунство -- и 146% нагибалово? И перемножить свое потребление на калорийность из платежки -- что-то типа 13-го подвига?..
_hunter
 
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