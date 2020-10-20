RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газ в Україні
рахуватимуть по-новому

Газ в Україні рахуватимуть по-новому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:42

  RomanTik написав:_hunter, сейчас чтобы смухлевать нужно подмешать воздух. Потом чтобы смухлевать - достаточно будет завысить цифры в платежке. Что легче сделать?

Воздух _уже_ подмешивается -- т.е. делать ничего не нужно. А калорийность сообщает зарубежный поставщик -- в случае "будет завысить цифры в платежке" сразу возникнут вопросы -- "а откуда такие цифры?".
Я не спорю -- кричать "зрада!" -- дело всегда полезное. Но в данном конкретном случае -- "несколько" запоздалое...
_hunter
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:29

_hunter, по вашему затрат на подмешивание воздуха нет и он сам собой подмешивается и будет подмешиваться в будущем? На счет соответствия цифр - так ведь можно западным партнерам втюхать что мол ваш газ смешиваем с нашим супервысококалорийным и получаем на выходе вот такое. Да и кому из европартнеров надо сверять наши платежки на соответствие с калорийностью у "них"? они газ продали, а что там с ним дальше происходит - не их проблемы. Чего-то их не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы, а несоответствие калорийности - вот прямо так разволнует.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3112
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8958 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:44

Ещё интересно, что разные "поставщики" продают газ из одной трубы.
Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.
И как понять "где чей" ? :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13121
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7305 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03

Re: Газ в Україні рахуватимуть по-новому

  Вкладчик1234 написав:Но по документам наверно газ разный, в т.ч. с разной калорийностью.

Так не буває. Одна труба - однаковий газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11036
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
R2 » Вів 03 лис, 2020 20:14
0 25
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 20:14
R2
В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть...
R2 » Вів 03 лис, 2020 18:28
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 18:47
nighthawk5
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва" 1, 2
R2 » Вів 20 жов, 2020 21:38
12 790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 18:17
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Бухгалтер (1)
03.11.2020 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.