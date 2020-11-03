Газ в Україні рахуватимуть по-новому

Додано: Вів 03 лис, 2020 19:29

_hunter, по вашему затрат на подмешивание воздуха нет и он сам собой подмешивается и будет подмешиваться в будущем? На счет соответствия цифр - так ведь можно западным партнерам втюхать что мол ваш газ смешиваем с нашим супервысококалорийным и получаем на выходе вот такое. Да и кому из европартнеров надо сверять наши платежки на соответствие с калорийностью у "них"? они газ продали, а что там с ним дальше происходит - не их проблемы. Чего-то их не волнуют коэффициенты которые рисуют облгазы, а несоответствие калорийности - вот прямо так разволнует.

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