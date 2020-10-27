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Малий бізнес мітингує під
Радою проти законів, які...

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 3 листопада 2020 року, понад 1000 фізичних осіб-підприємців проводять під Верховною Радою акцію протесту.

Дивися повний текст Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які скасовують РРО для ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41

Все это очень подозрительно, сознательный ФЛП это что то из мира фантастики, а 1000 это явно чья то постанова ;) Почти каждый день в стране какая то хрень происходит и все молчат, а тут и вдруг, меня терзают смутные сомнения :) Возможно это те ФЛП которым уже впарили кассовый и как же тут не помочь тем у кого его нет, это больше походит на менталитет наших граждан.
Igorten
 
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