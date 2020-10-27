У вівторок, 3 листопада 2020 року, понад 1000 фізичних осіб-підприємців проводять під Верховною Радою акцію протесту.
Дивися повний текст Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які скасовують РРО для ФОП.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41
Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які скасовують РРО для ФОП.
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41
Все это очень подозрительно, сознательный ФЛП это что то из мира фантастики, а 1000 это явно чья то постанова ;) Почти каждый день в стране какая то хрень происходит и все молчат, а тут и вдруг, меня терзают смутные сомнения :) Возможно это те ФЛП которым уже впарили кассовый и как же тут не помочь тем у кого его нет, это больше походит на менталитет наших граждан.
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