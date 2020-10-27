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Малий бізнес мітингує під
Радою проти законів, які...

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 3 листопада 2020 року, понад 1000 фізичних осіб-підприємців проводять під Верховною Радою акцію протесту.

Дивися повний текст Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які скасовують РРО для ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41

Все это очень подозрительно, сознательный ФЛП это что то из мира фантастики, а 1000 это явно чья то постанова ;) Почти каждый день в стране какая то хрень происходит и все молчат, а тут и вдруг, меня терзают смутные сомнения :) Возможно это те ФЛП которым уже впарили кассовый и как же тут не помочь тем у кого его нет, это больше походит на менталитет наших граждан.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:30

  Igorten написав:Все это очень подозрительно, сознательный ФЛП это что то из мира фантастики, а 1000 это явно чья то постанова ;) Почти каждый день в стране какая то хрень происходит и все молчат, а тут и вдруг, меня терзают смутные сомнения :) Возможно это те ФЛП которым уже впарили кассовый и как же тут не помочь тем у кого его нет, это больше походит на менталитет наших граждан.

Нет не постанова.
Предприниматели по вайберу делятся между собой информацией.
Мне тоже приходят от моих знакомых предпринимателей.
До 28 октября собирали подписи https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8338
Лично я на пикет не пошел, потому что не верю что царь что то захочет сделать. Мы для него нужны только казну пополнять. Да и прострелило сегодня спину. Хожу еле еле.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:40

Re: Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

  p_a_l написав:Нет не постанова.
Предприниматели по вайберу делятся между собой информацией.
Мне тоже приходят от моих знакомых предпринимателей.

Толи я сегодня не в духе то ли таки не понимаю, читаю название статьи, читаю петицию так они против или за РРО ? :) Или где мухи, где котлеты ?
Igorten
 
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