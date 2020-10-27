У вівторок, 3 листопада 2020 року, понад 1000 фізичних осіб-підприємців проводять під Верховною Радою акцію протесту.
Дивися повний текст Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які скасовують РРО для ФОП.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41
Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які скасовують РРО для ФОП.
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41
Все это очень подозрительно, сознательный ФЛП это что то из мира фантастики, а 1000 это явно чья то постанова ;) Почти каждый день в стране какая то хрень происходит и все молчат, а тут и вдруг, меня терзают смутные сомнения :) Возможно это те ФЛП которым уже впарили кассовый и как же тут не помочь тем у кого его нет, это больше походит на менталитет наших граждан.
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:30
Нет не постанова.
Предприниматели по вайберу делятся между собой информацией.
Мне тоже приходят от моих знакомых предпринимателей.
До 28 октября собирали подписи
Лично я на пикет не пошел, потому что не верю что царь что то захочет сделать. Мы для него нужны только казну пополнять. Да и прострелило сегодня спину. Хожу еле еле.
Зе-Чмо
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:40
Re: Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:35
Что за чушь? Бизнес выступает за ожесточение контроля?
Это просто в дурке день открытых дверей, забирайте этих протестующих обратно по палатам
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:30
Какие ФОПы )))
Это сотрудников сетевых магазинов нагнали на акцию )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:27
Неужели в это кто-то верит? Для большинства маленьких ФОПов на 2й группе кассовый - это дополнительное финансовое ярмо на шее, а для налоговой - жирная возможность этого самого ФОПа за малейшую ошибку прижать по самое не балуйся. Программый РРО - обещаный "бесплатный" - не работает до сих пор, да и не будет - те, кто регистрируют податковые через интернет, не дадут соврать, а там нагрузка будет в десятки, а то и сотни раз больше. И кто там у нас говорит "По словам предпринимателя 1 группы Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес" - ну да, первую группу не задевает, так как ДЛЯ 1 ГРУППЫ КАССОВЫЕ НЕ НУЖНЫ, а решта - най дохнуть. Це так щиро по- українськи...
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:41
Це провокація за гроші опзж Медведчука и рішення КС таксамо хочуть зробити хаос в державі, бо чують свій кінець
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:20
Подтверждаю, провокации здесь нет. В Николаеве в воскресенье это обсуждалось по вайберу и живьем на рынке. Решили продавцы сегодня дружно не выйти на работу (рынок) в поддержку митингующих. От Николаева туда тоже поехали люди.
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