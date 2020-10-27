Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

Додано: Вів 03 лис, 2020 16:27

Неужели в это кто-то верит? Для большинства маленьких ФОПов на 2й группе кассовый - это дополнительное финансовое ярмо на шее, а для налоговой - жирная возможность этого самого ФОПа за малейшую ошибку прижать по самое не балуйся. Программый РРО - обещаный "бесплатный" - не работает до сих пор, да и не будет - те, кто регистрируют податковые через интернет, не дадут соврать, а там нагрузка будет в десятки, а то и сотни раз больше. И кто там у нас говорит "По словам предпринимателя 1 группы Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес" - ну да, первую группу не задевает, так как ДЛЯ 1 ГРУППЫ КАССОВЫЕ НЕ НУЖНЫ, а решта - най дохнуть. Це так щиро по- українськи...