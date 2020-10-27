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Малий бізнес мітингує під
Радою проти законів, які...

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:42

Re: Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

  dennylavrov написав:Программый РРО - обещаный "бесплатный" - не работает до сих пор, да и не будет - те, ...группу не задевает, так как ДЛЯ 1 ГРУППЫ КАССОВЫЕ НЕ НУЖНЫ, а решта - най дохнуть

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