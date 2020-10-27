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Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:42
dennylavrov написав:
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:58
Брехня. Финансуа скатился до вонючей брехни. По ходу демагогией через говносми розетка решила нанести удар по конкурентам - представителям мелкого бизнеса.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:10
Ratatui написав: fler написав:
Подтверждаю, провокации здесь нет. В Николаеве в воскресенье это обсуждалось по вайберу и живьем на рынке. Решили продавцы сегодня дружно не выйти на работу (рынок) в поддержку митингующих. От Николаева туда тоже поехали люди.
Пчёлы против мёда. Взяли и не вышли на работу. При этом аренду надо будет заплатить.
Как легко всякие цитрусы и алло лохов разводят.
Согласна, что Эпицентр и иже с ними были очень рады этому ОДНОМУ дню, но...
с другой стороны, как проще выразить единство рыночных фопов
По новостям пишут, что Рада отложит на год свои новшества - перемога, как ни крути
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