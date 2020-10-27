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Малий бізнес мітингує під
Радою проти законів, які...

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:42

Re: Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

  dennylavrov написав:Программый РРО - обещаный "бесплатный" - не работает до сих пор, да и не будет - те, ...группу не задевает, так как ДЛЯ 1 ГРУППЫ КАССОВЫЕ НЕ НУЖНЫ, а решта - най дохнуть

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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:58

Брехня. Финансуа скатился до вонючей брехни. По ходу демагогией через говносми розетка решила нанести удар по конкурентам - представителям мелкого бизнеса.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:10

  Ratatui написав:
  fler написав:Подтверждаю, провокации здесь нет. В Николаеве в воскресенье это обсуждалось по вайберу и живьем на рынке. Решили продавцы сегодня дружно не выйти на работу (рынок) в поддержку митингующих. От Николаева туда тоже поехали люди.


Пчёлы против мёда. Взяли и не вышли на работу. При этом аренду надо будет заплатить.

Как легко всякие цитрусы и алло лохов разводят.

Согласна, что Эпицентр и иже с ними были очень рады этому ОДНОМУ дню, но...
с другой стороны, как проще выразить единство рыночных фопов :roll:
По новостям пишут, что Рада отложит на год свои новшества - перемога, как ни крути :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:47

  fler написав:
  Ratatui написав:
  fler написав:Подтверждаю, провокации здесь нет. В Николаеве в воскресенье это обсуждалось по вайберу и живьем на рынке. Решили продавцы сегодня дружно не выйти на работу (рынок) в поддержку митингующих. От Николаева туда тоже поехали люди.


Пчёлы против мёда. Взяли и не вышли на работу. При этом аренду надо будет заплатить.

Как легко всякие цитрусы и алло лохов разводят.

Согласна, что Эпицентр и иже с ними были очень рады этому ОДНОМУ дню, но...
с другой стороны, как проще выразить единство рыночных фопов :roll:
По новостям пишут, что Рада отложит на год свои новшества - перемога, как ни крути :wink:

Будьте осторожнее с новостями. Читайте первоисточники - законодательство, чтобы не попасть в просссак :mrgreen:

Добрый вечер, fler. :roll:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:50

В 2021 году 7 км ждёт неминуемая «смерть»

https://odessa.net.ua/news/v-2021-godu- ... maja-smert
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:08

  buratinyo написав:Будьте осторожнее с новостями. Читайте первоисточники - законодательство, чтобы не попасть в просссак :mrgreen:

Добрый вечер, fler. :roll:

Вечер добрый, buratinyo!
Я в курсе, что "обещать" - не значит "жениться". Страховка у меня есть. :wink: А как оно будет - сліпий казав "Побачимо!" :D
fler
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