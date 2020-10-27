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Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:42
dennylavrov написав:
Программый РРО - обещаный "бесплатный" - не работает до сих пор, да и не будет - те, ...группу не задевает, так как ДЛЯ 1 ГРУППЫ КАССОВЫЕ НЕ НУЖНЫ, а решта - най дохнуть
Абонплата (1 каса)
149 грн/місяць
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:58
Брехня. Финансуа скатился до вонючей брехни. По ходу демагогией через говносми розетка решила нанести удар по конкурентам - представителям мелкого бизнеса.
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buratinyo
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:10
Ratatui написав: fler написав:
Подтверждаю, провокации здесь нет. В Николаеве в воскресенье это обсуждалось по вайберу и живьем на рынке. Решили продавцы сегодня дружно не выйти на работу (рынок) в поддержку митингующих. От Николаева туда тоже поехали люди.
Пчёлы против мёда. Взяли и не вышли на работу. При этом аренду надо будет заплатить.
Как легко всякие цитрусы и алло лохов разводят.
Согласна, что Эпицентр и иже с ними были очень рады этому ОДНОМУ дню, но...
с другой стороны, как проще выразить единство рыночных фопов
По новостям пишут, что Рада отложит на год свои новшества - перемога, как ни крути
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fler
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:47
fler написав: Ratatui написав: fler написав:
Подтверждаю, провокации здесь нет. В Николаеве в воскресенье это обсуждалось по вайберу и живьем на рынке. Решили продавцы сегодня дружно не выйти на работу (рынок) в поддержку митингующих. От Николаева туда тоже поехали люди.
Пчёлы против мёда. Взяли и не вышли на работу. При этом аренду надо будет заплатить.
Как легко всякие цитрусы и алло лохов разводят.
Согласна, что Эпицентр и иже с ними были очень рады этому ОДНОМУ дню, но...
с другой стороны, как проще выразить единство рыночных фопов
По новостям пишут, что Рада отложит на год свои новшества - перемога, как ни крути
Будьте осторожнее с новостями. Читайте первоисточники - законодательство, чтобы не попасть в просссак
Добрый вечер, fler.
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buratinyo
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:50
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andrein
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:08
buratinyo написав:
Будьте осторожнее с новостями. Читайте первоисточники - законодательство, чтобы не попасть в просссак
Добрый вечер, fler.
Вечер добрый, buratinyo!
Я в курсе, что "обещать" - не значит "жениться". Страховка у меня есть.
А как оно будет - сліпий казав "Побачимо!"
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fler
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:11
Амвросий написав:
что за бредятина. Пчелы против меда?
Люди хотять работать по закону? Да ну нафиг, не может такого быть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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