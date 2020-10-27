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Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Додано: Сер 04 лис, 2020 03:38
все проще - это как рабы, протестующие против свободы
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.
В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.
(с) Джордж Оруэлл
Вместо того, чтобы требовать снять с себя ошейники, они требуют чтобы ошейники надели и на других.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:01
По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.
“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.
Вот и палево, какая компания на 1 группе?
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гуляйполе
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:13
В статье просто всё переврали.
Этот митинг был проведён крупными сетями, которые согнали туда часть своих сотрудников.
Им малый бизнес как кость в горле. Поэтому и продавливают через своего Гетманцева и соросят в Раде свои полоумные идеи по налогам, точнее по повышению налогов и увеличению штрафов за всё, что можно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:14
гуляйполе написав:
По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы
[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.
“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания
честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.
Вот и палево, какая компания на 1 группе?
Титушки никогда не были особенно грамотными
Судя по всему этот спикер - банально созданный сетями ФОП-оптимизатор, не знает какая группа что платит, не знает что первая группа не будет использовать РРО, не знает практически банальные вещи, которые должен знать ФОП, потому что за него бухгалтерию ведёт какой-нибудь Фокстрот, она только подписи ставит, да копеечку на карточку или налом получает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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