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Малий бізнес мітингує під
Радою проти законів, які...

Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 03:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:что за бредятина. Пчелы против меда? :lol:

Люди хотять работать по закону? Да ну нафиг, не может такого быть. :mrgreen:


все проще - это как рабы, протестующие против свободы :mrgreen:

Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.

В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.

(с) Джордж Оруэлл

Вместо того, чтобы требовать снять с себя ошейники, они требуют чтобы ошейники надели и на других. :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:01

По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.

“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.


Вот и палево, какая компания на 1 группе?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:что за бредятина. Пчелы против меда? :lol:

Люди хотять работать по закону? Да ну нафиг, не может такого быть. :mrgreen:


В статье просто всё переврали.
Этот митинг был проведён крупными сетями, которые согнали туда часть своих сотрудников.
Им малый бизнес как кость в горле. Поэтому и продавливают через своего Гетманцева и соросят в Раде свои полоумные идеи по налогам, точнее по повышению налогов и увеличению штрафов за всё, что можно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:14

  гуляйполе написав:По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.

“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.


Вот и палево, какая компания на 1 группе?


Титушки никогда не были особенно грамотными :mrgreen:

Судя по всему этот спикер - банально созданный сетями ФОП-оптимизатор, не знает какая группа что платит, не знает что первая группа не будет использовать РРО, не знает практически банальные вещи, которые должен знать ФОП, потому что за него бухгалтерию ведёт какой-нибудь Фокстрот, она только подписи ставит, да копеечку на карточку или налом получает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:01

Это проплаченный митинг крупными сетями,
Там плакаты одинаковые и эти люди не имеют никакого отношения к малому и среднему бизнесу.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32

Re: Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

"Предприниматель 1 группы" "Ирина Соколова" видимо даже не знает, что I группа - это те, кто торгует на рынках. А я очень сомневаюсь, что они горят желанием работать с РРО. Плохой из нее актер, спалила всю команду...
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:06

Re: Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

  freeze написав:Им малый бизнес как кость в горле.

Напомню что речь идёт о малом бизнесе который уклоняется от уплаты налогов, а то и вообще работает по черно-серым схемам нелегального импорта.

Когда в других ветках народ с энтузиазмом клянет алегархов, которые крадут у них деньги - надо тыкать им ссылкой на эту тему где простой нарид находит оправдание для того чтобы не платить самому. :mrgreen:

Ты ж вот лично в теме короноидов требуешь от всех чтобы носили маски потому что так требует власть (вопреки законом установленным той же властью). А тут почему за другую сторону играешь? :roll:
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vitaliy_berdinskikh
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