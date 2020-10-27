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Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Додано: Сер 04 лис, 2020 03:38
все проще - это как рабы, протестующие против свободы
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.
В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.
(с) Джордж Оруэлл
Вместо того, чтобы требовать снять с себя ошейники, они требуют чтобы ошейники надели и на других.
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Амвросий
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:01
По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.
“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.
Вот и палево, какая компания на 1 группе?
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гуляйполе
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:13
В статье просто всё переврали.
Этот митинг был проведён крупными сетями, которые согнали туда часть своих сотрудников.
Им малый бизнес как кость в горле. Поэтому и продавливают через своего Гетманцева и соросят в Раде свои полоумные идеи по налогам, точнее по повышению налогов и увеличению штрафов за всё, что можно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:14
гуляйполе написав:
По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы
[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.
“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания
честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.
Вот и палево, какая компания на 1 группе?
Титушки никогда не были особенно грамотными
Судя по всему этот спикер - банально созданный сетями ФОП-оптимизатор, не знает какая группа что платит, не знает что первая группа не будет использовать РРО, не знает практически банальные вещи, которые должен знать ФОП, потому что за него бухгалтерию ведёт какой-нибудь Фокстрот, она только подписи ставит, да копеечку на карточку или налом получает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:01
Это проплаченный митинг крупными сетями,
Там плакаты одинаковые и эти люди не имеют никакого отношения к малому и среднему бизнесу.
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anton_gms
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32
"Предприниматель 1 группы" "Ирина Соколова" видимо даже не знает, что I группа - это те, кто торгует на рынках. А я очень сомневаюсь, что они горят желанием работать с РРО. Плохой из нее актер, спалила всю команду...
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Sergei
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:06
freeze написав:
Им малый бизнес как кость в горле.
Напомню что речь идёт о малом бизнесе который уклоняется от уплаты налогов, а то и вообще работает по черно-серым схемам нелегального импорта.
Когда в других ветках народ с энтузиазмом клянет алегархов, которые крадут у них деньги - надо тыкать им ссылкой на эту тему где простой нарид находит оправдание для того чтобы не платить самому.
Ты ж вот лично в теме короноидов требуешь от всех чтобы носили маски потому что так требует власть (вопреки законом установленным той же властью). А тут почему за другую сторону играешь?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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