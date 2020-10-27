Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...

Додано: Сер 04 лис, 2020 12:43

vitaliy_berdinskikh написав: Напомню что речь идёт о малом бизнесе который уклоняется от уплаты налогов, а то и вообще работает по черно-серым схемам нелегального импорта. Напомню что речь идёт о малом бизнесе который уклоняется от уплаты налогов, а то и вообще работает по черно-серым схемам нелегального импорта.

Напомню, что по данным налоговой, которую она публиковала в своей известной инфографике, которую тут не раз постили, основное уклонение от налогов идёт крупным бизнесом, это именно те, кто требует обилетить РРО своих конкурентов из малого бизнеса.И речь идёт не об уплате налогов, сейчас такие конские обороты сделали на упрощенной системе, что 99 процентов ФОПов могут только мечтать столько товара продать, но невозможно, хоть пробивай через РРО всё подчистую, и количество налога, например, на второй группе никак не зависит от оборота. Речь идет о штрафах и вымогательствах со стороны контролирующих органов.Так что прежде чем вставлять везде своё мнение, полезно иногда хотя бы знать базовую матчасть обсуждения, а то напоминаешь этого фейкового ФОПа 1 группы из этой статьи.