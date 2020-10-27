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Малий бізнес мітингує під Радою проти законів, які...
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Додано: Сер 04 лис, 2020 03:38
все проще - это как рабы, протестующие против свободы
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.
В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.
(с) Джордж Оруэлл
Вместо того, чтобы требовать снять с себя ошейники, они требуют чтобы ошейники надели и на других.
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Амвросий
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:01
По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.
“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.
Вот и палево, какая компания на 1 группе?
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гуляйполе
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:13
В статье просто всё переврали.
Этот митинг был проведён крупными сетями, которые согнали туда часть своих сотрудников.
Им малый бизнес как кость в горле. Поэтому и продавливают через своего Гетманцева и соросят в Раде свои полоумные идеи по налогам, точнее по повышению налогов и увеличению штрафов за всё, что можно.
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freeze
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:14
гуляйполе написав:
По словам [color=#FF0040]предпринимателя 1 группы
[/color] Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.
“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания
честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.
Вот и палево, какая компания на 1 группе?
Титушки никогда не были особенно грамотными
Судя по всему этот спикер - банально созданный сетями ФОП-оптимизатор, не знает какая группа что платит, не знает что первая группа не будет использовать РРО, не знает практически банальные вещи, которые должен знать ФОП, потому что за него бухгалтерию ведёт какой-нибудь Фокстрот, она только подписи ставит, да копеечку на карточку или налом получает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:01
Это проплаченный митинг крупными сетями,
Там плакаты одинаковые и эти люди не имеют никакого отношения к малому и среднему бизнесу.
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anton_gms
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32
"Предприниматель 1 группы" "Ирина Соколова" видимо даже не знает, что I группа - это те, кто торгует на рынках. А я очень сомневаюсь, что они горят желанием работать с РРО. Плохой из нее актер, спалила всю команду...
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Sergei
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:06
freeze написав:
Им малый бизнес как кость в горле.
Напомню что речь идёт о малом бизнесе который уклоняется от уплаты налогов, а то и вообще работает по черно-серым схемам нелегального импорта.
Когда в других ветках народ с энтузиазмом клянет алегархов, которые крадут у них деньги - надо тыкать им ссылкой на эту тему где простой нарид находит оправдание для того чтобы не платить самому.
Ты ж вот лично в теме короноидов требуешь от всех чтобы носили маски потому что так требует власть (вопреки законом установленным той же властью). А тут почему за другую сторону играешь?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:43
vitaliy_berdinskikh написав:
Напомню что речь идёт о малом бизнесе который уклоняется от уплаты налогов, а то и вообще работает по черно-серым схемам нелегального импорта.
Напомню, что по данным налоговой, которую она публиковала в своей известной инфографике, которую тут не раз постили, основное уклонение от налогов идёт крупным бизнесом, это именно те, кто требует обилетить РРО своих конкурентов из малого бизнеса.
И речь идёт не об уплате налогов, сейчас такие конские обороты сделали на упрощенной системе, что 99 процентов ФОПов могут только мечтать столько товара продать, но невозможно, хоть пробивай через РРО всё подчистую, и количество налога, например, на второй группе никак не зависит от оборота. Речь идет о штрафах и вымогательствах со стороны контролирующих органов.
Так что прежде чем вставлять везде своё мнение, полезно иногда хотя бы знать базовую матчасть обсуждения, а то напоминаешь этого фейкового ФОПа 1 группы из этой статьи.
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freeze
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:55
Логика абсолютно простая и позиция правильная. Давайте не обманывать друг друга. Всевозможные рынки, интернет-магазины, интернет торговля через разные ОЛХ, группы в Фейсбуке, Инстаграме, Вайбере - ОЧЕНЬ МНОГИЕ (не будем говорить все) торгуют нелегально ввезёнными товарами (контрабандой). Одежда, техника, запчасти на авто, продукты питания - это всё огромный поток товаров, который через схемы попадает в страну, с которого не платятся налоги, провоцируется коррупция, а 40% экономики находится в тени. К тому такая ситуация на корню убивает смысл запускать в Украине производство этих товаров.
В результате - страна бедная, а люди нищие.
И так и будет, если не начать что-то менять, в том числе непопулярными методами. Но другого пути нет
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fishman
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:58
fishman написав:
Всевозможные рынки, интернет-магазины, интернет торговля через разные ОЛХ, группы в Фейсбуке, Инстаграме, Вайбере - ОЧЕНЬ МНОГИЕ (не будем говорить все) торгуют нелегально ввезёнными товарами (контрабандой). Одежда, техника, запчасти на авто, продукты питания - это всё огромный поток товаров, который через схемы попадает в страну, с которого не платятся налоги, провоцируется коррупция, а 40% экономики находится в тени.
Для вас возможно станет неожиданным открытием, что всякая бытовая техника, запчасти на авто не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме. Так как с 2017 года и так обязаны торговаться исключительно через РРО, что ФОПами, что сетями, что в Инстаграмме, что в Вайбере. Это вопрос к правоохранительным органам, а не к теме статьи про новые ужесточения для РРО для малого бизнеса, там и так давно ужесточили.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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