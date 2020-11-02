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Енергоефективність в Україні:
плани Уряду на 2020 рік

Енергоефективність в Україні: плани Уряду на 2020 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:40

Енергоефективність в Україні: плани Уряду на 2020 рік

Пропонуємо до обговорення:
Енергоємність ВВП України є однією з найвищих у світі: вона у 2,5 рази вище, ніж у Польщі, та у 3,3 рази вище, ніж у Німеччнині (за даними 2018 року).

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:41

Ученые из НАН Украины неоднократно обращались ко всем Президентам и главам правительств, которые правили в стране последние 15 лет с предложением подсчитать: сколько всего энергоресурсов есть в Украине, сколько их потребляют предприятия и население и сколько оплачивают в виде тарифов за "коммуналку". В качестве эксперимента в 2000-м году таким образом "промониторили" Луганскую область. Оказалось, что население переплатило в 7, 5 раз! С тех пор ЕГСМ (единая государственная система мониторинга) из зоны интересов власти "выпала". Почему? Ученые объясняют, что это очень выгодный бизнес - выкачивать деньги из населения, а затем выводить средства в офф-шоры. Вот только предел терпению людей может прийти очень быстро.
15.09.2020 в очередной раз был снят с рассмотрения законопроект №3359 от 17.04.2020 "ПРО ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЦТВА, ПОСТАЧАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, СПОЖИВАННЯ ТА ОПЛАТИ ЗА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ І КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ", принятие которого не позволит включать в тарифы ЖКХ искусственно раздутые затраты олигархов. Новая власть объяснила это тем, что эта система уже устарела, так доработайте и усовершенствуйте ее, но примите, а не отмахивайтесь.
lozovie
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