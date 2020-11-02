Енергоємність ВВП України є однією з найвищих у світі: вона у 2,5 рази вище, ніж у Польщі, та у 3,3 рази вище, ніж у Німеччнині (за даними 2018 року).
Дивися повний текст Енергоефективність в Україні: плани Уряду на 2020 рік.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:40
Енергоефективність в Україні: плани Уряду на 2020 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоефективність в Україні: плани Уряду на 2020 рік.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:41
Ученые из НАН Украины неоднократно обращались ко всем Президентам и главам правительств, которые правили в стране последние 15 лет с предложением подсчитать: сколько всего энергоресурсов есть в Украине, сколько их потребляют предприятия и население и сколько оплачивают в виде тарифов за "коммуналку". В качестве эксперимента в 2000-м году таким образом "промониторили" Луганскую область. Оказалось, что население переплатило в 7, 5 раз! С тех пор ЕГСМ (единая государственная система мониторинга) из зоны интересов власти "выпала". Почему? Ученые объясняют, что это очень выгодный бизнес - выкачивать деньги из населения, а затем выводить средства в офф-шоры. Вот только предел терпению людей может прийти очень быстро.
15.09.2020 в очередной раз был снят с рассмотрения законопроект №3359 от 17.04.2020 "ПРО ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЦТВА, ПОСТАЧАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, СПОЖИВАННЯ ТА ОПЛАТИ ЗА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ І КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ", принятие которого не позволит включать в тарифы ЖКХ искусственно раздутые затраты олигархов. Новая власть объяснила это тем, что эта система уже устарела, так доработайте и усовершенствуйте ее, но примите, а не отмахивайтесь.
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