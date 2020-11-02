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Зеленський заявив, що голова КСУ має піти у відставку
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що найліберальнішим виходом з ситуації, яка склалася в країні через резонансні рішення Конституційного Суду, є відставка голови КСУ Олександра Тупицького..
Дивися повний текст Зеленський заявив, що голова КСУ має піти у відставку
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:41
А я считаю в отставку должен уйти "гарант конституции" который публично вытирает об Конституцю ноги.
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Grover
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:13
Grover написав:
А я считаю в отставку должен уйти "гарант конституции" который публично вытирает об Конституцю ноги.
А я поддерживаю
Зеленский не только перешел все красные линии, но уже и запутался в них. Марионетка госдепа должна сидеть в тюрьме за гос измену.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:19
О, русские боты повылазили, понятно что чем хуже Украине - тем лучше вам.
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BIGor
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:36
Grover, поддерживаю. Но с одним дополнением - нужно чтобы правоохранители потом разобрались - не было ли в действиях президента попыток узурпации власти?
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