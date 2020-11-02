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Зеленський заявив, що голова
КСУ має піти у відставку

Зеленський заявив, що голова КСУ має піти у відставку
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:41

Зеленський заявив, що голова КСУ має піти у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що найліберальнішим виходом з ситуації, яка склалася в країні через резонансні рішення Конституційного Суду, є відставка голови КСУ Олександра Тупицького..

Дивися повний текст Зеленський заявив, що голова КСУ має піти у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:41

А я считаю в отставку должен уйти "гарант конституции" который публично вытирает об Конституцю ноги.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:13

  Grover написав:А я считаю в отставку должен уйти "гарант конституции" который публично вытирает об Конституцю ноги.

А я поддерживаю
Зеленский не только перешел все красные линии, но уже и запутался в них. Марионетка госдепа должна сидеть в тюрьме за гос измену.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:36

Grover, поддерживаю. Но с одним дополнением - нужно чтобы правоохранители потом разобрались - не было ли в действиях президента попыток узурпации власти?
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RomanTik
 
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Я вас всех помирю :) Им обоим дорога в места не столь отдаленные, накосячили оба ;) И тут вот на разных ресурсах показывали состояние судьи и родственников и это я так понимаю на вскидку, думаю там у него еще хватает. Вопрос а где было НАПК ? В чем суть его работы ?
Igorten
 
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