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В "Слузі народу" назвали умову
для зниження податків в...

В "Слузі народу" назвали умову для зниження податків в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:52

В "Слузі народу" назвали умову для зниження податків в...

Пропонуємо до обговорення:
Зниження податків в Україні можливе лише після того, коли українська економіка буде виведена з тіні.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали умову для зниження податків в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:52

а детенизация произойдет только после снижения налогов. Таким образом снижать налоги никто не собирается
Амвросий
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