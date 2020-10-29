Зниження податків в Україні можливе лише після того, коли українська економіка буде виведена з тіні.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали умову для зниження податків в Україні.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:52
В "Слузі народу" назвали умову для зниження податків в...
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Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали умову для зниження податків в Україні.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:52
а детенизация произойдет только после снижения налогов. Таким образом снижать налоги никто не собирается
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