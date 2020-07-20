Четверта лінія київського метрополітену, знана серед киян як легендарне «метро на Троєщину», матиме 22 станції.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:49
«Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки...
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Дивися повний текст «Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки київського метрополітену побудують першими.
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