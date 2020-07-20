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«Метро на Троєщину»: які з
22 станцій нової гілки...

«Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:49

«Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки...

Пропонуємо до обговорення:
Четверта лінія київського метрополітену, знана серед киян як легендарне «метро на Троєщину», матиме 22 станції.

Дивися повний текст «Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки київського метрополітену побудують першими.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:56

"Труханов Остров" - безусловно, самая нужная киевлянам (а особенно киевским белкам) станция.
tsngof
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:38

А вы там летом бывали? Чем Труханов отличается от того же Гидропарка? Или в чем суть станции Днепр?
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:51

  ALexxxS написав:А вы там летом бывали? Чем Труханов отличается от того же Гидропарка? Или в чем суть станции Днепр?


Гидропарк это место жратвы и купания. Днепр - набережная и просто станция перед подземкой, людей там немного шляется.
Труханов - пока что достаточно тихое место с транзитом от моста до моста. Со станцией там надо будет обустраивать берега и все "человеческое" полезет в полный рост.
vano80
 
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