Четверта лінія київського метрополітену, знана серед киян як легендарне «метро на Троєщину», матиме 22 станції.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:49
«Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки...
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Дивися повний текст «Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки київського метрополітену побудують першими.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:56
"Труханов Остров" - безусловно, самая нужная киевлянам (а особенно киевским белкам) станция.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:38
А вы там летом бывали? Чем Труханов отличается от того же Гидропарка? Или в чем суть станции Днепр?
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:51
Гидропарк это место жратвы и купания. Днепр - набережная и просто станция перед подземкой, людей там немного шляется.
Труханов - пока что достаточно тихое место с транзитом от моста до моста. Со станцией там надо будет обустраивать берега и все "человеческое" полезет в полный рост.
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