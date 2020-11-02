Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
Дивися повний текст ПриватБанк першим в Україні почав випускати картки UnionPay.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:12
ПриватБанк першим в Україні почав випускати картки UnionPay
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Дивися повний текст ПриватБанк першим в Україні почав випускати картки UnionPay.
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