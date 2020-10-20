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Мінцифри планує за кілька
років збільшити частку...

Мінцифри планує за кілька років збільшити частку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:27

Мінцифри планує за кілька років збільшити частку...

Пропонуємо до обговорення:
В Міністерстві цифрової трансформації України працюють над тим, щоб ІТ-сектор за кілька років забезпечував 10% ВВП країни.

Дивися повний текст Мінцифри планує за кілька років збільшити частку ІТ-сектору у ВВП до 10% - Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:27

"Частка IT - наказую тобі збільшитися до 10% ВВП! Виконуй наказ!" . Хоча, то може інші галузі впадуть, то IT і буде 10%.
Т
yurii_kruhlov
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