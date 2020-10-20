В Міністерстві цифрової трансформації України працюють над тим, щоб ІТ-сектор за кілька років забезпечував 10% ВВП країни.
Дивися повний текст Мінцифри планує за кілька років збільшити частку ІТ-сектору у ВВП до 10% - Федоров.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:27
Мінцифри планує за кілька років збільшити частку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри планує за кілька років збільшити частку ІТ-сектору у ВВП до 10% - Федоров.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:27
"Частка IT - наказую тобі збільшитися до 10% ВВП! Виконуй наказ!" . Хоча, то може інші галузі впадуть, то IT і буде 10%.
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