У Vodafone Україна планують вкласти до мільярда гривень в розвиток напрямку фіксованого інтернету.
Дивися повний текст Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:37
Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:38
"с гарантированным качеством и удобным сервисом" - это все про Vodafone?
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