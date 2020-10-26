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Vodafone Україна займеться
фіксованим інтернетом

Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:37

Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом

Пропонуємо до обговорення:
У Vodafone Україна планують вкласти до мільярда гривень в розвиток напрямку фіксованого інтернету.

Дивися повний текст Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом.
R2
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"с гарантированным качеством и удобным сервисом" - это все про Vodafone?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:29

Re: Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом

Решили копировать КС? А как насчет "честной политики" пользования, когда с симки запрещают раздавать ОПЛАЧЕННЫЙ интернет? Только на смарте и все. Тут тоже кинут кабель и только на роутере, а если хочешь раздать по локальной сети то все или плати еще или в блок?))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:48

  Джон написав:Решили копировать КС? А как насчет "честной политики" пользования, когда с симки запрещают раздавать ОПЛАЧЕННЫЙ интернет? Только на смарте и все. Тут тоже кинут кабель и только на роутере, а если хочешь раздать по локальной сети то все или плати еще или в блок?))


У меня смарт раздает интернет Водафона на ура. Причём так было всегда.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:42

Re: Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом

  andrein написав:У меня смарт раздает интернет Водафона на ура. Причём так было всегда.

С сайта Ватофона -> Политика честного пользования Безлимитным Интернетом....4. Доступ к Безлимитному Интернету может быть ограничен при следующих условиях: 4.1. использование смартфона или планшета и услуг передачи данных как точки доступа в Интернет в режиме модема; 4.2. использования sim-карты в модеме......
.........................
У меня смарт тоже раздает инет.. но у меня старый контракт подписанный еще во времена даже не МТС а UMC )). Там пункта по "Политика честного пользования" нет. У Вас скорее всего старый контракт или тарифный план. Во многих старых особенно региональных тарифах такого ограничения тоже нет...
Джон
 
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