У Vodafone Україна планують вкласти до мільярда гривень в розвиток напрямку фіксованого інтернету.
Дивися повний текст Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:37
Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:38
"с гарантированным качеством и удобным сервисом" - это все про Vodafone?
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:29
Re: Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом
Решили копировать КС? А как насчет "честной политики" пользования, когда с симки запрещают раздавать ОПЛАЧЕННЫЙ интернет? Только на смарте и все. Тут тоже кинут кабель и только на роутере, а если хочешь раздать по локальной сети то все или плати еще или в блок?))
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:48
У меня смарт раздает интернет Водафона на ура. Причём так было всегда.
Додано: Сер 04 лис, 2020 08:42
Re: Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом
С сайта Ватофона -> Политика честного пользования Безлимитным Интернетом....4. Доступ к Безлимитному Интернету может быть ограничен при следующих условиях: 4.1. использование смартфона или планшета и услуг передачи данных как точки доступа в Интернет в режиме модема; 4.2. использования sim-карты в модеме......
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У меня смарт тоже раздает инет.. но у меня старый контракт подписанный еще во времена даже не МТС а UMC )). Там пункта по "Политика честного пользования" нет. У Вас скорее всего старый контракт или тарифный план. Во многих старых особенно региональных тарифах такого ограничения тоже нет...
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:35
Re: Vodafone Україна займеться фіксованим інтернетом
В поселке 70 км от Киева, у вас интернет GPRS в 2020 году, это не хотите улучшить?
Додано: Сер 04 лис, 2020 15:34
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