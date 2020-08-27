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Фонди соцстраху здійснюватимуть
виплати безробітним на...

Фонди соцстраху здійснюватимуть виплати безробітним на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:34

Фонди соцстраху здійснюватимуть виплати безробітним на...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект №3692 у другому читанні.

Дивися повний текст Фонди соцстраху здійснюватимуть виплати безробітним на організацію бізнесу - ухвалено закон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:34

это же распил...
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