Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект №3692 у другому читанні.
Дивися повний текст Фонди соцстраху здійснюватимуть виплати безробітним на організацію бізнесу - ухвалено закон.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:34
Фонди соцстраху здійснюватимуть виплати безробітним на...
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Дивися повний текст Фонди соцстраху здійснюватимуть виплати безробітним на організацію бізнесу - ухвалено закон.
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