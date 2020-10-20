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В Україні по-новому
штрафуватимуть за маски

В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:14

В Україні по-новому штрафуватимуть за маски

Пропонуємо до обговорення:
Штрафи. Розмір від 3400 до 5100 грн.

Дивися повний текст В Україні по-новому штрафуватимуть за маски.
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