Штрафи. Розмір від 3400 до 5100 грн.
Дивися повний текст В Україні по-новому штрафуватимуть за маски.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:14
В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні по-новому штрафуватимуть за маски.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|