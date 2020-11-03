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В Україні по-новому
штрафуватимуть за маски

В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:14

В Україні по-новому штрафуватимуть за маски

Пропонуємо до обговорення:
Штрафи. Розмір від 3400 до 5100 грн.

Дивися повний текст В Україні по-новому штрафуватимуть за маски.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:28

Скоро закон примут , одеть целофановый пакет на голову и ходить, кто неправильно одел тому штраф 100500 млн$. Люди сошли с ума. Корона - фашизм
AlwaysRun
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:35

Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.
pmdunavesta
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