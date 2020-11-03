Штрафи. Розмір від 3400 до 5100 грн.
Дивися повний текст В Україні по-новому штрафуватимуть за маски.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:14
В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні по-новому штрафуватимуть за маски.
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:28
Скоро закон примут , одеть целофановый пакет на голову и ходить, кто неправильно одел тому штраф 100500 млн$. Люди сошли с ума. Корона - фашизм
Додано: Сер 04 лис, 2020 08:35
Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:09
В смысле помчится? Куда помчиться? -- вот этого "я не я" -- в бобик и на 15 суток. После пары/тройки показательных новостных сюжетов права/паспорты резко начнут носиться...
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