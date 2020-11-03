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В Україні по-новому
штрафуватимуть за маски

В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:14

В Україні по-новому штрафуватимуть за маски

Пропонуємо до обговорення:
Штрафи. Розмір від 3400 до 5100 грн.

Дивися повний текст В Україні по-новому штрафуватимуть за маски.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:35

Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:09

  pmdunavesta написав:Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.

В смысле помчится? Куда помчиться? -- вот этого "я не я" -- в бобик и на 15 суток. После пары/тройки показательных новостных сюжетов права/паспорты резко начнут носиться...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:39

На "профильной" ветке написал, почему этот законопроект в значительной его части мертворожденный. Кого интересует, сюда - Эпидемия коронавируса в мире
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:00

  _hunter написав:
  pmdunavesta написав:Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.

В смысле помчится? Куда помчиться? -- вот этого "я не я" -- в бобик и на 15 суток. После пары/тройки показательных новостных сюжетов права/паспорты резко начнут носиться...

Не вводите людей в заблуждение.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
...
Стаття 263. Строки адміністративного затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text
yanyura
 
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