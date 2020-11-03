В Україні по-новому штрафуватимуть за маски

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Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.
pmdunavesta написав:Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.
В смысле помчится? Куда помчиться? -- вот этого "я не я" -- в бобик и на 15 суток. После пары/тройки показательных новостных сюжетов права/паспорты резко начнут носиться...
pmdunavesta написав:Мне действительно интересно, кому будут выписывать штрафы? Практически никто не носит с собой паспорт и у очень многих нет денег. Вот остановили дятла с неправильно одетой маской, а он - я не я хата не моя. Денег нет, паспорта нет. Что дальше? Наша милиция сразу бросит спасать котят и переводить бабушек через дорогу и помчится устанавливать личность, чтобы наложить штраф? Смешно. Еще один непродуманный закон ни о чем.
В смысле помчится? Куда помчиться? -- вот этого "я не я" -- в бобик и на 15 суток. После пары/тройки показательных новостных сюжетов права/паспорты резко начнут носиться...
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