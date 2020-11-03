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штрафуватимуть за маски

В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Вы чуть перепутали статью -- на 15 суток -- на выяснение личности -- по легенде "я не я" -- аноним, не желающий сотрудничать с "органами".

Всё правильно человек написал - нет никакх 15 суток, есть не более 3 часов на выяснение и дальше обязаны отпустить.

Да -- 15-ти нет -- мой косяк. Трое суток есть:
...а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения — до трех сутокom.

-- все та же 263-я.
Повторюсь -- по легенде "я не я" -- злостный аноним.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:44

  yanyura написав:
  _hunter написав:Вы чуть перепутали статью -- на 15 суток -- на выяснение личности -- по легенде "я не я" -- аноним, не желающий сотрудничать с "органами".

Я привел конкретную статью, в которой указан конкретный срок для выявления личности задержанного за административное правонарушение, применительно к данному случаю - за отказ от одевания или правильного ношения маски.

Приведите и вы конкретную статью, по которой человек для выяснения его личности может быть задержан на 15 суток, иначе это просто ваши ничем не подтвержденные "хотелки", или ностальгия по временам СССР, когда действительно человека могли посадить на 15 суток за отказ от предоставления личных данных (ФИО, адрес проживания).

Я там ниже уже ответил -- вы нашли правильную статью, но почему-то не дочитали ее до конца...
Да -- 15 суток то я "перебрал" -- но и трех суток "я не я" будет вполне достаточно, как мне кажется.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:51

  _hunter написав:
  yanyura написав:
  _hunter написав:Вы чуть перепутали статью -- на 15 суток -- на выяснение личности -- по легенде "я не я" -- аноним, не желающий сотрудничать с "органами".

Я привел конкретную статью, в которой указан конкретный срок для выявления личности задержанного за административное правонарушение, применительно к данному случаю - за отказ от одевания или правильного ношения маски.

Приведите и вы конкретную статью, по которой человек для выяснения его личности может быть задержан на 15 суток, иначе это просто ваши ничем не подтвержденные "хотелки", или ностальгия по временам СССР, когда действительно человека могли посадить на 15 суток за отказ от предоставления личных данных (ФИО, адрес проживания).

Я там ниже уже ответил -- вы нашли правильную статью, но почему-то не дочитали ее до конца...
Да -- 15 суток то я "перебрал" -- но и трех суток "я не я" будет вполне достаточно, как мне кажется.

Это вы невнимательно прочитали статью:
Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.


Ключевые слова - наркотичних засобів і психотропних речовин :!:

К нарушению масочного режима это никакого отношения не имеет.
yanyura
 
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