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В Україні по-новому штрафуватимуть за маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:42
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Вы чуть перепутали статью -- на 15 суток -- на выяснение личности -- по легенде "я не я" -- аноним, не желающий сотрудничать с "органами".
Всё правильно человек написал - нет никакх 15 суток, есть не более 3 часов на выяснение и дальше обязаны отпустить.
Да -- 15-ти нет -- мой косяк. Трое суток есть:
...а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения — до трех сутокom.
-- все та же 263-я.
Повторюсь -- по легенде "я не я" -- злостный аноним.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:44
yanyura написав: _hunter написав:
Вы чуть перепутали статью -- на 15 суток -- на выяснение личности -- по легенде "я не я" -- аноним, не желающий сотрудничать с "органами".
Я привел конкретную статью, в которой указан конкретный срок
для выявления личности задержанного за административное правонарушение
, применительно к данному случаю - за отказ от одевания или правильного ношения маски.
Приведите и вы конкретную статью
, по которой человек для выяснения его личности может быть задержан на 15 суток
, иначе это
просто ваши
ничем не подтвержденные "хотелки"
, или ностальгия по временам СССР, когда действительно человека могли посадить на 15 суток за отказ от предоставления личных данных (ФИО, адрес проживания).
Я там ниже уже ответил -- вы нашли правильную статью, но почему-то не дочитали ее до конца...
Да -- 15 суток то я "перебрал" -- но и трех суток "я не я" будет вполне достаточно, как мне кажется.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:51
_hunter написав: yanyura написав: _hunter написав:
Вы чуть перепутали статью -- на 15 суток -- на выяснение личности -- по легенде "я не я" -- аноним, не желающий сотрудничать с "органами".
Я привел конкретную статью, в которой указан конкретный срок
для выявления личности задержанного за административное правонарушение
, применительно к данному случаю - за отказ от одевания или правильного ношения маски.
Приведите и вы конкретную статью
, по которой человек для выяснения его личности может быть задержан на 15 суток
, иначе это
просто ваши
ничем не подтвержденные "хотелки"
, или ностальгия по временам СССР, когда действительно человека могли посадить на 15 суток за отказ от предоставления личных данных (ФИО, адрес проживания).
Я там ниже уже ответил -- вы нашли правильную статью, но почему-то не дочитали ее до конца...
Да -- 15 суток то я "перебрал" -- но и трех суток "я не я" будет вполне достаточно, как мне кажется.
Это вы невнимательно прочитали статью:
Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.
Ключевые слова - наркотичних засобів і психотропних речовин
К нарушению масочного режима это никакого отношения не имеет.
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